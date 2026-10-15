Produção industrial da zona do euro cai 0,5% em agosto ante julho
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
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A produção industrial na zona do euro caiu 0,5% em agosto ante julho, segundo dados divulgados pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1%.
Na comparação anual, a produção do bloco recuou 1,1% em agosto. Neste caso, o consenso da FactSet era de estabilidade.
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A Eurostat revisou os dados de julho: a variação mensal passou a mostrar queda de 0,3% e, na comparação anual, também houve baixa de 0,3%.