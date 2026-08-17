Produção industrial da China tem alta anual de 4,5% em julho

A produção industrial da China subiu 4,5% em julho, na comparação com igual período do ano passado, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta segunda-feira, 17. O resultado representa uma desaceleração em relação a junho, quando a expansão foi de 5,3%, e veio abaixo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 4,9%.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, tiveram alta de 0,6% em julho, na base anual, ante expectativa de avanço de 1,5% do consenso da FactSet. O resultado também ficou aquém ao desempenho de junho, quando houve expansão anual de 1,0%.

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Já os investimentos em ativos fixos tiveram queda de 6,7% entre janeiro e julho, na comparação com igual intervalo do ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires