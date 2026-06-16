Produção industrial da China cresce 4,5% e vendas no varejo recuam 0,6% em maio

A produção industrial da China subiu 4,5% em maio, na comparação com igual período do ano passado, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta terça-feira, 16. O resultado representa uma aceleração em relação a abril, quando a expansão foi de 4,1%, e veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 4,3%.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, tiveram queda de 0,6% em maio, na base anual, acima da expectativa de queda de 0,3% do consenso da FactSet. O resultado também foi inferior ao desempenho de abril, quando houve alta anual de 0,2%.

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Já os investimentos em ativos fixos tiveram queda de 4,1% entre janeiro e maio, na comparação com igual intervalo do ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires