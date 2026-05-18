Produção industrial da China cresce 4,1% e vendas no varejo avançam 0,2% em abril

A produção industrial da China subiu 4,1% em abril, na comparação com igual período do ano passado, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta segunda-feira, 18. O resultado representa uma desaceleração em relação a março, quando a expansão foi de 5,7%, e veio abaixo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 5,8%.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, cresceram 0,2% em abril, na base anual, abaixo da expectativa de 1,9% do consenso da FactSet. O resultado também foi inferior ao desempenho de março, quando houve alta anual de 1,7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já os investimentos em ativos fixos tiveram queda de 1,6% entre janeiro e abril de 2026, na comparação com igual intervalo do ano passado. O resultado foi muito inferior ao registrado no período entre janeiro e março, quando houve alta de 1,7%.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.