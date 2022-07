Produção industrial da China avança 3,9% na comparação anual de junho

(via Agência Estado)

Os principais indicadores econômicos da China mostraram novos sinais de recuperação em junho, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 15 (noite de quinta-feira pelo horário de Brasília), depois que Pequim afrouxou as rígidas restrições pela covid-19, que mantinham milhões de pessoas confinadas em suas casas e fechavam fábricas.

As vendas no varejo, um indicador importante do consumo da China, subiram 3,1% em relação ao ano anterior em junho, recuperando-se de uma queda de 6,7% em maio, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). Economistas consultados esperavam que as vendas caíssem 1,0%.

A produção industrial cresceu 3,9%, acelerando em relação ao crescimento de 0,7% em maio. Mas o resultado foi inferior ao aumento de 4,4% previsto pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. O investimento em ativos fixos subiu 6,1% no primeiro semestre do ano, ligeiramente abaixo do aumento de 6,2% no período de janeiro a maio, mas acima do crescimento de 6,0% esperado pelos economistas consultados. Fonte: Dow Jones Newswires.