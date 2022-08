Produção industrial da China avança 3,8% na comparação anual de julho

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crescimento econômico da China desacelerou inesperadamente em julho após um pico de recuperação em junho, mostraram dados oficiais. A produção industrial aumentou 3,8% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo do aumento de 3,9% em junho, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). Isso ficou aquém do crescimento de 4,5% esperado pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

continua após publicidade .

As vendas no varejo, métrica fundamental para o consumo, cresceram 2,7% em relação ao ano anterior em julho, abaixo da expansão de 3,1% de junho e do aumento de 5% esperado pelos economistas pesquisados. O investimento em ativos fixos da China aumentou 5,7% no período de janeiro a julho em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso é menor do que o ritmo de 6,1% registrado no primeiro semestre do ano e também inferior ao crescimento de 6,2% esperado pelos economistas. Fonte: Dow Jones Newswires.