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ECONOMIA

Produção industrial da Alemanha sobe 2% em agosto ante julho

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção industrial da Alemanha subiu 2% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais e de calendário divulgados nesta quarta-feira, 7, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. Analistas consultados pela FactSet esperavam queda de 0,1% no mês. No confronto anual, a produção da indústria alemã avançou 2,3% em agosto. A leitura mensal de julho foi revisada: a produção indicou queda de 1,2% ante junho e recuo anual de 1,8% no levantamento anterior.

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