Produção industrial da Alemanha sobe 0,9% em maio ante abril, acima da previsão de 0,3%

A produção industrial da Alemanha subiu 0,9% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 7 pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado superou a projeção dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% no período. No confronto anual, a produção da indústria da Alemanha ficou estável em maio. Os dados de abril foram revisados: em relação a março, houve alta de 0,2% (a leitura preliminar foi de avanço de 0,4%), enquanto o indicador anual caiu 0,9% (de alta de 0,5%).