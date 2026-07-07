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ECONOMIA

Produção industrial da Alemanha sobe 0,9% em maio ante abril, acima da previsão de 0,3%

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 07:17:00 Editado em 07.07.2026, 07:23:17
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A produção industrial da Alemanha subiu 0,9% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 7 pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado superou a projeção dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% no período. No confronto anual, a produção da indústria da Alemanha ficou estável em maio. Os dados de abril foram revisados: em relação a março, houve alta de 0,2% (a leitura preliminar foi de avanço de 0,4%), enquanto o indicador anual caiu 0,9% (de alta de 0,5%).

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