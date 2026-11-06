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ECONOMIA

Produção industrial da Alemanha sobe 0,7% em setembro ante agosto

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção industrial da Alemanha subiu 0,7% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais e de calendário divulgados nesta sexta-feira, 6, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. Analistas consultados pela FactSet esperavam alta de 0,2% no mês.

No confronto anual, a produção da indústria alemã avançou 0,4% em setembro.

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A leitura mensal de agosto foi revisada: a produção indicou queda de 1% ante julho e recuo anual de 0,7% no levantamento anterior.

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ALEMANHA/PRODUÇÃO INDUSTRIAL/SETEMBRO
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