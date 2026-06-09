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ECONOMIA

Produção industrial da Alemanha sobe 0,4% em abril ante março

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 07:20:00 Editado em 09.06.2026, 07:30:49
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A produção industrial da Alemanha subiu 0,4% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira (9) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da média das projeções dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,8% no período.

No confronto anual, a produção da indústria da Alemanha caiu 0,5% em abril. Os dados de março foram revisados: em relação a fevereiro, houve queda de 0,1% (a leitura preliminar foi de -0,7%), enquanto o indicador anual caiu 3,4% (de -2,8%).

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