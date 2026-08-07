Produção industrial da Alemanha sobe 0,2% em junho ante maio

A produção industrial da Alemanha subiu 0,2% em junho ante maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira (7) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou marginalmente abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% no período. No confronto anual, a produção da indústria da Alemanha recuou 0,1% em junho. A leitura mensal de maio foi revisada: em relação a abril, houve alta de 0,7% (a leitura preliminar foi de avanço de 0,9%).