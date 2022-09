Produção industrial da Alemanha recua 0,3% em julho ante junho

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

A produção industrial da Alemanha registrou queda de 0,3% em julho, na comparação com o mês anterior, após ajustes sazonais, informou nesta quarta-feira o escritório nacional de estatísticas do país, Destatis. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam recuo maior, de 0,5%. Na comparação anual, a produção da indústria da Alemanha caiu 1,1% em julho.

A demanda por produtos moderava no país, com fábricas enfrentando altos custos e elevados preços de energia. Em junho, porém, houve revisão em alta no crescimento da produção ante o mês anterior, de 0,4% a 0,8%.

Apenas o setor manufatureiro teve recuo de 1,0% em julho ante junho. A produção de energia cresceu 2,8% e a do setor de construção teve alta mensal de 1,4% em julho.