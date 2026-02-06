Produção industrial da Alemanha cai 1,9% em dezembro ante novembro

A produção industrial da Alemanha caiu 1,9% em dezembro ante novembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 6. pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam contração de 0,4% no período. No confronto anual, a produção da indústria alemã recuou 0,6% em dezembro. Os dados da produção industrial de novembro foram revisados, passando a mostrar avanço mensal de 0,2% e alta anual de 0,5%.