Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Produção industrial da Alemanha cai 1,9% em dezembro ante novembro

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 07:06:00 Editado em 06.02.2026, 07:15:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial da Alemanha caiu 1,9% em dezembro ante novembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 6. pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam contração de 0,4% no período. No confronto anual, a produção da indústria alemã recuou 0,6% em dezembro. Os dados da produção industrial de novembro foram revisados, passando a mostrar avanço mensal de 0,2% e alta anual de 0,5%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alemanha dezembro produção industrial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline