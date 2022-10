Produção industrial da Alemanha cai 0,8% em agosto ante julho, superando previsão

André Marinho (via Agência Estado)

A produção industrial alemã caiu 0,8% em agosto ante julho, segundo informou a agência oficial de estatísticas do país, Destatis, nesta sexta-feira, 7. A queda foi mais aguda que a prevista por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam recuo de 0,5%. A leitura do indicador de julho frente a junho foi revisada, de uma baixa de 0,3% para estabilidade. No confronto anual, a produção industrial da Alemanha avançou 2,1% em agosto ante igual mês de 2021. Ainda segundo a Destatis, a produção da manufatura, que exclui energia e construção, caiu 0,1% na comparação mensal de agosto. Já a de bens de consumo avançou 1,8% e a de bens de capital subiu 2,4%. A produção de energia encolheu 6,1% e a de construção, 2,1. Com informações da Dow Jones Newswires.