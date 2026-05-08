TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Produção industrial da Alemanha cai 0,7% em março ante fevereiro

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 07:09:00 Editado em 08.05.2026, 07:18:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial da Alemanha caiu 0,7% em março ante fevereiro de 2026, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira (8) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da média das projeções dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período. No confronto anual, a produção da indústria da Alemanha caiu 2,8% em março.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alemanha março produção industrial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV