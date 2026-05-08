Produção industrial da Alemanha cai 0,7% em março ante fevereiro

A produção industrial da Alemanha caiu 0,7% em março ante fevereiro de 2026, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira (8) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da média das projeções dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período. No confronto anual, a produção da indústria da Alemanha caiu 2,8% em março.