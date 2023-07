Produção industrial da Alemanha cai 0,2% em maio ante abril

A produção industrial da Alemanha caiu 0,2% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 7, pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período. Apenas a produção manufatureira teve alta de 0,2% na comparação mensal de maio, enquanto o setor de construção teve queda de 0,4%. No confronto anual, a produção geral da indústria alemã aumentou 0,7% em maio, no cálculo sem ajustes, informou a Destatis. Os dados da produção industrial de abril foram revisados, para crescimento de 0,3% e avanço anual de 1,7%.

continua após publicidade