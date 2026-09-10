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ECONOMIA

Produção industrial cresce em 8 dos 15 locais pesquisados em julho ante junho

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção industrial subiu em 8 dos 15 locais pesquisados em julho ante junho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma alta de 0,5%. Os demais avanços ocorreram no Amazonas (14,6%), Bahia (0,4%), Minas Gerais (0,3%), Espírito Santo (2%), Santa Catarina (0,7%), Rio Grande do Sul (1,2%) e Goiás (0,8%).

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Na direção oposta, houve recuos no Pará (-4,5%), no Nordeste (-0,7%), no Ceará (-1,8%), em Pernambuco (-1,8%), no Paraná (-1,7%) e em Mato Grosso (-9%).

Na média global, a indústria nacional subiu 0,2% em julho ante junho.

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IBGE/PRODUÇÃO INDUSTRIAL/JULHO/CRESCIMENTO
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