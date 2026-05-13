TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Produção industrial cresce em 11 dos 15 locais pesquisados em março ante fevereiro, diz IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 10:53:00 Editado em 13.05.2026, 10:59:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados em março ante fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve expansão no Pará (4,5%), Mato Grosso (3,6%), Goiás (3,6%), Espírito Santo (3,5%), Amazonas (2,5%), Rio de Janeiro (2,5%), Região Nordeste (1,7%), Paraná (1,2%), Rio Grande do Sul (1,0%), Bahia (1,0%) e Santa Catarina (0,8%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na direção oposta, houve perdas em Pernambuco (-1,9%), Minas Gerais (-1,4%), Ceará (-1,3%) e São Paulo (-0,2%).

Na média global, a indústria nacional cresceu 0,1% em março ante fevereiro.

Comparação com março de 2025

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o IBGE, a produção industrial cresceu em 15 dos 18 locais pesquisados em março de 2026 ante março de 2025.

"Vale citar que março de 2026 (22 dias) teve 3 dias úteis a mais que igual mês do ano anterior (19)", lembrou o IBGE.

Houve avanços em Pernambuco (35%), Espírito Santo (22,5%), Mato Grosso do Sul (12,3%), Rio Grande do Sul (11%), Região Nordeste (9,9%), Mato Grosso (8,3%), Goiás (8,1%), Rio de Janeiro (7,4%), Amazonas (4,1%), Pará (3,7%), Paraná (2,9%), São Paulo (2,2%), Santa Catarina (0,3%), Minas Gerais (0,3%) e Ceará (0,1%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na direção oposta, foram registradas perdas no Maranhão (-12,7%), Rio Grande do Norte (-5,1%) e Bahia (-3,4%).

Na média global, a indústria nacional cresceu 4,3% em março de 2026 ante março de 2025.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE março produção industrial Regional
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV