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Produção industrial cai em 9 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em maio ante abril

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 09:20:00 Editado em 10.07.2026, 09:29:57
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A produção industrial recuou em nove dos 15 locais pesquisados em maio ante abril, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda nacional de 0,2% foi puxada pelos recuos mais intensos registrados na Bahia (-8,9%), em Mato Grosso (-3,2%) e na Região Nordeste (-3,2%). Também houve perdas em Minas Gerais (-1,7%), Rio Grande do Sul (-1,1%), Pará (-1,0%), Espírito Santo (-0,5%), Rio de Janeiro (-0,3%) e São Paulo (-0,1%).

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Na direção oposta, seis locais avançaram, com destaque para Ceará (3,2%), além de Pernambuco (2,4%), Santa Catarina (2,3%), Amazonas (2,1%), Paraná (1,4%) e Goiás (0,7%).

SP

A produção industrial de São Paulo recuou 0,1% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, segundo os dados do IBGE. Na comparação com maio de 2025, a produção industrial de São Paulo recuou 1,0%.

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