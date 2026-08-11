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Produção industrial cai em 12 dos 15 locais pelo IBGE pesquisados em junho ante maio

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção industrial caiu em 12 dos 15 locais pesquisados em junho ante maio, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma queda de 3,2%. As demais perdas ocorreram no Amazonas (-11,3%), Espírito Santo (-3,4%), Ceará (-2,9%), Santa Catarina (-1,8%), Goiás (-1,7%), Minas Gerais (-1,3%), Pará (-1,3%), Rio de Janeiro (-1,0%), Paraná (-0,8%), Pernambuco (-0,7%) e Região Nordeste (-0,5%).

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Na direção oposta, houve avanços no Rio Grande do Sul (3,7%), Bahia (2,7%) e Mato Grosso (1,6%).

Na média global, a indústria nacional caiu 1,8% em junho ante maio.

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