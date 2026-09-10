Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Produção industrial cai em 11 dos 18 locais pesquisados em julho ante julho de 2025, diz IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial recuou em 11 dos 18 locais pesquisados em julho de 2026 ante julho de 2025, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma queda de 2,7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As quedas mais intensas foram registradas no Pará (-8,9%) e Maranhão (-6,3%). As demais perdas ocorreram na Região Nordeste (-4,1%), Ceará (-4,4%), Rio Grande do Norte (-4,5%), Bahia (-4,3%), Paraná (-2,3%), Mato Grosso do Sul (-3,5%) e Mato Grosso (-3,0%).

Na direção oposta, houve expansão no Amazonas (2,8%), Pernambuco (1,2%), Espírito Santo (12,8%), Rio de Janeiro (3,3%), Rio Grande do Sul (7,0%) e Goiás (2,7%).

Na média global, a indústria nacional encolheu 0,5% em julho de 2026 ante julho de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE/PRODUÇÃO INDUSTRIAL/JULHO/INTERANUAL/REGIONAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV