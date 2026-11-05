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ECONOMIA

Produção industrial cai 0,8% em setembro ante agosto, revela IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção industrial caiu 0,8% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta quinta-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio perto do piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que era de -0,9%. O teto das estimativas era de alta de 0,3% e a mediana, de baixa de 0,3%.

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Em relação a setembro de 2025, a produção caiu 2,5%.

No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma alta de 0,4%.

Em 12 meses, a produção acumula elevação de 0,2%.

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IBGE/PRODUÇÃO INDUSTRIAL/SETEMBRO
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