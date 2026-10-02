Produção industrial cai 0,6% em agosto ante julho, aponta IBGE

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A produção industrial caiu 0,6% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta sexta-feira, 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio mais intenso do que o piso das expectativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,5% até alta de 0,5%, com mediana positiva de 0,1%.

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Em relação a agosto de 2025, a produção caiu 1,20%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um recuo de 1% até alta de 1,8%, com mediana estável (0,0%).

No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma alta de 0,80%.

Em 12 meses até agosto, a produção acumulou elevação de 0,60%.