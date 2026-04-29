Produção global de petróleo sobe 2,24 mi bpd em 2025 e demanda avança 1,30 mi bpd, diz Opep

A produção mundial de petróleo bruto cresceu 2,24 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 ante 2024, para uma média de 74,85 milhões de bpd, e a demanda global avançou 1,30 milhão de bpd, para 105,15 milhões de bpd. Os dados constam do novo Boletim Estatístico Anual (ASB) divulgado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O documento reúne dados até o fim de 2025 sobre as atividades de petróleo e gás em cada um dos 12 países-membros do cartel: Argélia, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela.

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A produção de petróleo bruto dos países-membros da Opep e de produtores não-Opep aumentou em 1,22 milhão de bpd e 120 mil bpd na comparação anual, respectivamente, enquanto a produção de países não participantes da Declaração de Cooperação (DoC) subiu 900 mil bpd.

No caso da demanda, a média de 105,15 milhões de bpd de 2025 mostrou aceleração em relação aos 103,84 milhões de bpd de um ano antes. Os maiores ganhos foram registrados na China, na África, na América Latina, na Índia e no Oriente Médio.

A Opep também destacou que a capacidade mundial de refino aumentou ligeiramente em 2025, em 50 mil bpd, chegando a 103,66 milhões de bpd. Globalmente, a carga processada nas refinarias aumentou 1,17 milhão de bpd, atingindo 86,89 milhões de bpd no ano passado, impulsionada por maiores taxas de operação nas Américas (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE) e em regiões fora da OCDE, incluindo China, África, Índia e Oriente Médio.

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O documento mostra ainda que os países-membros da Opep exportaram em média 19,85 milhões de bpd de petróleo bruto em 2025, um aumento de 850 mil bpd em comparação com 2024. As reservas comprovadas mundiais da commodity ficaram em 1,5 trilhão de barris no fim de 2025, ligeiramente mais altas, em 7,3 bilhões de barris, em relação a 2024. As reservas comprovadas de petróleo bruto nos países-membros da Opep aumentaram 2,19 bilhões de barris, atingindo 1,2 trilhão de barris ao final de 2025.