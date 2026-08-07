Produção de veículos tem melhor julho em 7 anos, diz Anfavea; vendas são as maiores em 12 anos

A produção de veículos no Brasil registrou no mês passado o melhor julho em sete anos, chegando a 253,9 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com julho de 2025, o crescimento foi de 5,9%. Frente a junho, a produção das montadoras aumentou 3,1%, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 7, pela Anfavea, a entidade que representa os fabricantes de automóveis.

O volume foi o maior para o mês desde 2019, quando foram produzidos 267 mil veículos, refletindo o bom momento do consumo de carros no País. Diante da queda nos pedidos da Argentina, as exportações, por outro lado, seguem em baixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De janeiro a julho, foram produzidos 1,63 milhão de veículos, 8,3% a mais do que nos sete primeiros meses do ano passado.

Segundo a Anfavea, entre os grandes produtores de veículos do mundo, o Brasil só fica atrás neste ano do crescimento da Índia, onde a produção sobe 14,5%.

Vendas são as maiores em 12 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em julho, as vendas de veículos no País foram as maiores em 12 anos, com 279,5 mil unidades emplacadas, um crescimento de 14,9% na comparação com o mesmo mês de 2025.

Frente a junho, as vendas subiram 2,6%. Foi o maior volume desde dezembro de 2014, quando foram vendidas mais de 370 mil unidades.

Exportações

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já as exportações, de 39,3 mil veículos no mês passado, recuaram 18,4% no comparativo de julho com o mesmo mês de 2025.

Ante junho, os embarques subiram 6,8%. No acumulado desde janeiro, as exportações agora recuam 20,8%, somando 255,9 mil veículos em sete meses.

Vagas de trabalho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O balanço da Anfavea mostra ainda que as montadoras fecharam 513 vagas de trabalho no mês passado.

As fábricas de veículos agora empregam 114 mil pessoas.