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ECONOMIA

Produção de veículos sobe 9,4% em agosto ante agosto de 2025, mostra Anfavea

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção de veículos cresceu 9,4% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2025, para 271,2 mil unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Frente a julho, a produção das montadoras aumentou 6,8%, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 8, pela Anfavea, a entidade que representa os fabricantes.

No acumulado de janeiro a agosto, foram produzidos 1,90 milhão de veículos, alta de 8,5% em relação aos oito primeiros meses do ano passado, quando o volume somou 1,75 milhão de unidades.

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Vendas

As vendas de veículos no País totalizaram 275,1 mil unidades em agosto, queda de 1,6% ante agosto de 2025. Na comparação com julho, os emplacamentos recuaram 1,6%.

No acumulado do ano, as vendas chegam a 1,98 milhão de unidades, alta de 18,4% ante janeiro a agosto de 2025.

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Exportações

Já as exportações somaram 39,8 mil veículos em agosto, recuo de 31,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na passagem de julho para agosto, porém, os embarques cresceram 2,2%.

De janeiro a agosto, as exportações atingiram 294,1 mil unidades, queda de 22,9% frente ao acumulado de 2025.

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Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que o emprego no setor somou 114.951 pessoas em agosto, aumento de 0,8% em relação a julho e de 4,4% na comparação com agosto de 2025.

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ANFAVEA/AGOSTO/VEÍCULOS
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