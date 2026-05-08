Produção de veículos sobe 2,4% em abril ante abril de 2025, diz Anfavea

A produção de veículos no País teve alta de 2,4% no mês passado, frente a abril de 2025, somando 238,5 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com março, houve queda de 9,5% na produção das montadoras, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 8, pela Anfavea, entidade que representa o setor.

No acumulado de janeiro a abril, a produção de veículos atingiu 872,6 mil unidades, um crescimento de 4,9% frente ao número registrado nos quatro primeiros meses do ano passado.

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Segundo a Anfavea, a produção do mês passado foi prejudicada pela queda das exportações. Além disso, ressalta a entidade, as importações seguem em alta, apesar da produção de novas marcas no País.

"Esperava-se uma substituição da importação pela produção local à medida em que novos fabricantes começassem a atuar em território nacional, mas por enquanto isso ainda não ocorreu", comentou o presidente da Anfavea, Igor Calvet.

Vendas

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As vendas somaram 248,3 mil veículos em abril, o melhor desempenho para o mês em 12 anos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi expressiva: 19%.

Já na margem - ou seja, na comparação de abril com março -, houve queda de 7,8% nas vendas de veículos. Neste caso, a variação negativa é explicada pelos dois dias úteis a menos do mês passado.

Nos quatro primeiros meses do ano, foram vendidos 873,5 mil veículos, 14,9% acima do volume de um ano antes.

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Exportações

As exportações, de 43,2 mil veículos em abril, caíram 11,7% ante o mesmo mês de 2025. Na comparação com março, os embarques subiram 8,2%.

Com o resultado, as exportações desde o início do ano somaram 142,4 mil veículos, uma queda de 16,9% na comparação com os quatro primeiros meses de 2025.