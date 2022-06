Produção de veículos sobe 10,7% em maio ante abril, revela Anfavea

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

As montadoras fecharam o mês passado com crescimento de 10,7% da produção sobre abril, chegando a 205,9 mil veículos fabricados, o melhor resultado do ano. O número foi divulgado nesta terça-feira, 7, pela Anfavea, a associação que representa a indústria automotiva, e mostra que o setor segue reagindo apesar dos gargalos de produção, sendo a falta de componentes eletrônicos o principal deles.

Na comparação com maio de 2021, houve alta de 6,8% na produção de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Foi a primeira vez do ano em que a produção subiu no comparativo com 2021.

No acumulado do ano, período no qual 888,1 mil veículos foram montados no Brasil, o setor seguiu no vermelho, com queda de 9,5% contra os cinco primeiros meses de 2021.