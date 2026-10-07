Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Produção de veículos sobe 10,2% em setembro e vendas têm maior volume em 12 anos, diz Anfavea

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção de veículos subiu 10,2% no mês passado, frente a setembro de 2025, refletindo o mercado aquecido, com as vendas no maior volume em 12 anos. No total, foram montadas 268,3 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O volume ficou em nível parecido com o de agosto, mostrando queda de 1,1% na comparação entre os meses.

Divulgado nesta quarta-feira, 7, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que, desde o início do ano, foram montados 2,17 milhões de veículos, o que corresponde a um crescimento de 8,7% ante os nove primeiros meses do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Vendas

Em setembro, as vendas de veículos no Brasil chegaram a 281,4 mil unidades, o maior volume em um mês desde dezembro de 2014, quando foram emplacadas 370 mil unidades na soma de todas as categorias.

Na comparação com o mesmo mês de 2025, o crescimento foi de 15,7%. Frente a agosto, as vendas subiram 2,3%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exportações

Já as exportações, de 39,8 mil veículos no mês passado, recuaram 24,2% no comparativo de setembro com o mesmo mês de 2025. Na margem - ou seja, na comparação com agosto -, os embarques ficaram estagnados, com leve alta de 0,1%.

No acumulado desde janeiro, as exportações agora recuam 23%, somando 334 mil veículos em nove meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empregos

O balanço da Anfavea mostra ainda que as montadoras abriram 874 vagas de trabalho no mês passado. As fábricas de veículos agora empregam 115,8 mil pessoas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ANFAVEA/SETEMBRO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV