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Produção de veículos no Brasil sobe 2,7% em outubro ante outubro de 2025, diz Anfavea

Escrito por Daniel Tozzi e Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção de veículos subiu 2,7% em outubro, ante o mesmo mês de 2025, refletindo a perda de tração das vendas no mercado doméstico e um resultado considerado preocupante das exportações. No total, foram montadas 254,5 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O volume ficou 5,1% abaixo do registrado em setembro.

Divulgado nesta quarta-feira, 11, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que, desde o início do ano, foram montados 2,42 milhões de veículos, o que corresponde a um crescimento de 8% ante os dez primeiros meses do ano passado.

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Vendas

Em outubro, as vendas de veículos no Brasil somaram 265,5 mil unidades. Na comparação com o mesmo mês de 2025, o crescimento foi de 1,8%. Ante setembro, as vendas encolheram 5,6%, indicando perda de fôlego do mercado.

Exportações

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Já as exportações, de 29,1 mil veículos em outubro, recuaram 28,3% na comparação com o mesmo mês de 2025. Na margem, ou seja, ante setembro, os embarques recuaram 26,9%.

No acumulado desde janeiro, as exportações agora recuam 23,5%, somando 363,1 mil veículos em dez meses.

'Preocupantes'

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A Anfavea classificou como "preocupantes" os resultados no comércio exterior, apontando perda de participação das montadoras do Brasil em mercados vizinhos, sobretudo para produtos provenientes da Ásia e do México.

Além disso, a Argentina, principal destino das exportações brasileiras, também enfrenta retração do mercado interno, o que afeta diretamente os embarques nacionais de automóveis.

Emprego

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O balanço da entidade mostra ainda que as montadoras abriram 467 vagas de trabalho em outubro. As fábricas de veículos agora empregam 116,3 mil pessoas.

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ANFAVEA/OUTUBRO/VEÍCULOS
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