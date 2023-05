Produção de veículos cai 3,9% em abril ante abril de 2022, diz Anfavea; vendas crescem 9,2%

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

A produção de veículos caiu 3,9% no mês passado, quando comparada a igual período de 2022, em resultado que reflete os ajustes feitos pelas montadoras diante das vendas abaixo das expectativas neste ano.

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 178,9 mil veículos foram vendidos no mês passado, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira, 8, pela Anfavea, a associação das montadoras.

Frente a março de 2023, mês que teve cinco dias úteis a mais, abril mostrou queda de 19,4% na fabricação de veículos.

Diante dos juros altos, crédito restrito e alto endividamento das famílias, fatores que reduziram o acesso a automóveis que também ficaram mais caros nos últimos anos, o consumo de carros vem frustrando o setor. Nos últimos sete anos, quando se considera apenas resultados de abril, a produção do mês passado só supera a de abril de 2020, quando a indústria parou com a chegada da pandemia.

Na comparação com igual período de 2022, a produção teve aumento de 4,8% nos quatro primeiros meses deste ano, quando somou 714,9 mil veículos na soma de todas as categorias. A indústria, porém, esperava números melhores com o fornecimento mais regular de componentes eletrônicos, cuja escassez foi responsável por parar linhas nos últimos dois anos.

Na comparação com os níveis de antes da pandemia, a produção dos quatro primeiros meses do ano ficou em torno de 250 mil veículos abaixo. Desde fevereiro, metade das fábricas de carros e caminhões já parou ou ainda vai parar temporariamente parte da produção em razão das vendas fracas.

Vendas

As vendas de abril, de 160,7 mil veículos, superaram as do mesmo mês do ano passado em 9,2%. Apesar do crescimento, o número segue muito distante dos registrados antes da pandemia - em abril de 2019, 232 mil veículos foram emplacados no Brasil, ou seja, uma diferença expressiva de 71 mil unidades.

Frente a março, o calendário mais curto de abril explica a queda de 19,2% das vendas.

Na média, o mercado se manteve em ritmo diário abaixo de 9 mil veículos no mês passado.

Exportações

O balanço da Anfavea mostra ainda queda de 24,1% das exportações no comparativo de abril com igual mês do ano passado. Os embarques, de 34 mil veículos no mês passado, caíram 23,9% contra março.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, as exportações mostraram recuo de 4,3%, somando 146,3 mil unidades.

Emprego

Segundo o levantamento da entidade, 13 vagas de trabalho foram fechadas em abril nas montadoras, que agora empregam 101,6 mil pessoas.