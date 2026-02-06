Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

Produção de veículos cai 12% em janeiro ante igual mês de 2025, revela Anfavea

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 12:20:00 Editado em 06.02.2026, 12:31:09
A produção de veículos no País teve queda de 12% no mês passado, frente a janeiro de 2025, somando 159,6 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com dezembro do ano passado, houve queda de 13,5% na produção das montadoras em janeiro de 2026, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 6, pela Anfavea, entidade que representa o setor.

As projeções da Anfavea, divulgadas no mês passado, apontam para um crescimento de 3,7% da produção de veículos neste ano.

Se confirmado o prognóstico, 2026 terminará com 2,74 milhões de veículos produzidos no Brasil.

Vendas

Em janeiro, as vendas caíram 0,4% na comparação com o mesmo período de 2025. No total, 170,5 mil veículos foram vendidos, 39% abaixo do volume de dezembro. A queda expressiva é normal em janeiro, dado o grande número de contas a pagar no início do ano.

Exportações

As exportações, de 25,9 mil veículos em janeiro, caíram 18,3% ante o mesmo mês de 2025. Na comparação com dezembro, os embarques subiram 38,3%.

Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que 223 vagas de trabalho foram abertas em janeiro. As montadoras empregam agora 109,9 mil pessoas.

ANFAVEA janeiro Veículos
