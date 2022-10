Produção de petróleo e gás ultrapassa 4 mi boe/d pela 1ª vez no ano, diz ANP

Denise Luna (via Agência Estado)

A produção total de petróleo e gás natural no Brasil ultrapassou a marca de 4 milhões de barris de óleo equivalente (boe/d), pela primeira vez este ano em setembro, somando 4,047 boe/d, sendo 3,147 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo e 143 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d) de gás natural, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 20, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Esta foi a segunda vez que a produção total ultrapassou a barreira dos 4 milhões de boe/d. A primeira havia sido em janeiro de 2020, informou a ANP.

A produção de petróleo e gás natural da Petrobras cresceu 1,4% em setembro, para 2,677 milhões de boe/d, sendo 2,074 milhões de bpd de petróleo e 95,8 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural.

A produção do pré-sal correspondeu a 74,11% do total, com 2,999 milhões de boe/d, sendo 2,359 milhões de bpd e 101,8 milhões de m3/d.