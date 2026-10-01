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Produção de petróleo e gás no Brasil sobe para 6,002 milhões de boe/d em agosto, revela ANP

Escrito por Luísa Laval* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção de petróleo e gás natural no Brasil somou 6,002 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em agosto de 2026, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no Boletim Mensal da Produção. A produção de petróleo foi de 4,615 milhões de barris por dia (bbl/d), alta de 2,6% ante julho e avanço de 18,4% em relação a agosto de 2025. Já a produção de gás natural alcançou 220,55 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), também com aumento de 2,6% na comparação mensal e de 16,8% na anual.

No pré-sal, a produção total (petróleo e gás) foi de 4,959 milhões de boe/d em agosto, o equivalente a 82,6% do total brasileiro. O volume cresceu 2,9% ante julho e 23% em 12 meses. Foram produzidos 3,842 milhões de bbl/d de petróleo e 177,58 milhões de m³/d de gás natural a partir de 203 poços, segundo a agência.

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A ANP informou que o aproveitamento de gás natural foi de 98,1% em agosto. Foram disponibilizados ao mercado 69,41 milhões de m³/d e a queima ficou em 4,16 milhões de m³/d, com queda de 11% em relação ao mês anterior e de 14,8% na comparação anual.

Os campos marítimos responderam por 98,1% do petróleo produzido e 88,3% do gás, segundo a ANP. Campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio, concentraram 87,55% do total. A produção teve origem em 6.719 poços (614 marítimos e 6.105 terrestres).

Entre os campos, Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo, com 1,172 milhão de bbl/d. Mero, também na Bacia de Santos, liderou em gás natural, com 48,93 milhões de m³/d. Nas instalações, o FPSO Almirante Tamandaré, em Búzios, foi o destaque em petróleo (258.401 bbl/d), enquanto o FPSO Sepetiba, em Mero, liderou em gás (12,97 milhões de m³/d).

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*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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