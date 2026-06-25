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Produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 0,75% em maio, aponta ANP

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 16:14:00 Editado em 25.06.2026, 16:23:40
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A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 0,75% em maio na comparação com o mês anterior, para 5,594 milhões de barris de óleo equivalente (boed), segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Se levado em conta somente petróleo, a queda foi de 0,89%, para 4,299 milhões de barris por dia (bpd). Já a produção de gás natural recuou 0,31% em maio contra abril, para 205,9 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d).

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A produção do pré-sal representou 82,14% do total, somando 4,595 milhões de boed, sendo 3,543 milhões de bpd de petróleo e 167,3 milhões de metros cúbicos de gás natural.

Em discurso recente, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a produção da companhia cresceu 10% de janeiro a maio, mas não especificou qual teria sido o desempenho no mês passado.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/ANP
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