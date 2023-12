Produção de petróleo e gás cai 3,5% em outubro ante setembro, diz ANP

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)

A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 3,5% em outubro contra setembro, para 4,502 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), informou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A queda reflete a produção da Petrobras, que no mesmo mês registrou queda de 3,5% em óleo e gás, para 2,911 boe/d.

Segundo a ANP, a produção de petróleo do País somou 3,543 milhões de barris diários em outubro, queda de 3,5% na comparação com o mês anterior. Já o gás natural teve queda de 3,47% na produção, para 152,5 milhões de metros cúbicos por dia.

A região do pré-sal foi responsável por 76,42% do total produzido, e contribuiu com 3,440 milhões de boe/d. Levando em conta apenas o petróleo, a produção foi de 2,722 milhões de bpd, queda de 3,79%, enquanto a produção de gás natural despencou 6%, para 114,2 milhões de m3/d.

A Petrobras registrou em outubro queda de 3,2% na produção de petróleo, para 2,273 milhões de bpd, e de 4,4% na produção de gás natural, que caiu para 101,3 milhões de m3/d.

Também em outubro, os campos marítimos produziram 97,6% do petróleo e 86,2% do gás natural.

Os campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por 89,28% do total produzido. A produção teve origem em 6.421 poços, sendo 515 marítimos e 5.906 terrestres, informou a ANP.