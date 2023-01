Produção de petróleo e gás cai 0,58% em dezembro ante novembro, mostra ANP

Denise Luna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 0,58% em dezembro do ano passado, após já ter recuado em novembro, segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ao todo foram produzidos 3,955 milhões de barris óleo equivalente por dia (boe/d). A Petrobras, principal produtora brasileira, registrou queda de 4% na produção do mês passado na comparação com novembro, para 2,539 milhões de boe/d, de acordo com a ANP.

continua após publicidade .

A estatal registrou produção média de 1,961 milhões de barris diários de petróleo (bpd), queda também de 4% contra novembro, e recuo de 3,7% na produção de gás natural, para 91,9 milhões de metros cúbicos diários (m3/d).

Já a produção do pré-sal subiu para 75,5% do total, contra 74,5% no mês anterior. A produção de petróleo e gás atingiu 2,985 boe/d, ou 0,72% a mais em relação a novembro, sendo 2,346 milhões bpd de petróleo, alta de 0,86% na comparação com o mês anterior, e 101,5 milhões de m3/d de gás natural, alta de 0,21%.

continua após publicidade .

Levando em conta apenas a produção de petróleo, a queda da produção nacional em dezembro foi de 0,70% em relação a novembro, para 3,073 milhões de barris por dia (bpd), e a de gás natural caiu 0,17%, para 140,1 milhões de metros cúbicos na mesma comparação.

As empresas que exploram petróleo e gás no Brasil têm até o dia 15 de cada mês para entregar os dados à ANP, e podem fazer reajustes até o final do mês.