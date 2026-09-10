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Produção de motos sobe 9,8% em agosto frente ao mesmo mês de 2025, aponta Abraciclo

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção de motos alcançou 204,1 mil unidades no mês passado, marcando crescimento de 9,8% na comparação com agosto de 2025. Frente a julho, a alta foi de 7%, segundo balanço da Abraciclo, entidade que representa as montadoras de motocicletas do polo industrial de Manaus (AM), onde está concentrada quase toda a produção nacional do veículo.

O volume, informa a Abraciclo, representa o terceiro melhor resultado para o mês de agosto em toda a série histórica da indústria.

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No acumulado de janeiro a agosto, foram montadas 1,46 milhão de motocicletas, alta de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado para o período desde 2008 - ou seja, o maior volume em 18 anos.

Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, os números refletem o bom momento do mercado e a capacidade da indústria de acompanhar o aumento da demanda. "As unidades fabris seguem em plena operação para acompanhar o crescimento do mercado. Os resultados refletem a capacidade das fabricantes de responder a essa demanda, mantendo as linhas de montagem em ritmo elevado e garantindo o abastecimento do mercado", afirma.

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