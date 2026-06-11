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Produção de motos sobe 8,2% em maio ante o mesmo mês de 2025, mostra Abraciclo

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 12:33:00 Editado em 11.06.2026, 12:44:26
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A produção de motos teve crescimento de 8,2% em maio, frente ao mesmo mês de 2025, chegando a 186,7 mil unidades. Na comparação com abril, a alta foi de 1,3%, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 11, pela Abraciclo, a associação que representa as montadoras de motocicletas do polo industrial de Manaus (AM), onde está concentrada quase toda a produção do veículo.

Desde o início do ano, foram produzidas 932,5 mil motos, 10,1% acima do total registrado nos cinco primeiros meses do ano passado. Trata-se, conforme a Abraciclo, do segundo melhor resultado entre iguais períodos da história.

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"O resultado dos cinco primeiros meses do ano demonstra a consistência do ritmo de produção da indústria e a capacidade de atender ao crescimento da demanda do mercado", comenta Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

As vendas de motos no mês passado, de 197,7 mil unidades, subiram 2,2% no comparativo interanual. Na comparação com abril, a comercialização de motos recuou 6,1%.

De janeiro a maio, foram vendidas 980,1 mil motos no País, 15,3% acima do número dos cinco primeiros meses de 2025. O resultado é o melhor para o período na série histórica.

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