Produção de motos sobe 13,6% em novembro ante mesmo mês de 2021, diz Abraciclo

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A produção de motocicletas subiu 13,6% em novembro, quando comparada ao volume do mesmo período de 2021. No total, 129,2 mil motos foram fabricadas no mês passado, o melhor resultado para o mês em nove anos. Na comparação com outubro, porém, o volume representa uma queda de 5,9%.

continua após publicidade .

O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pela Abraciclo, associação que reúne as montadoras de motos com fábricas instaladas no polo industrial de Manaus (AM).

Desde 2013, quando foram fabricadas 156 mil motos no mesmo mês, não se registrava um novembro com produção tão alta.

continua após publicidade .

Nos 11 primeiros meses do ano, 1,33 milhão de motos foram produzidas, o que representa um aumento de 18,7% sobre 2021 e o maior número, entre mesmos períodos, desde 2014.

Fila

Apesar da maior produção, ainda há, segundo a Abraciclo, fila de espera nas concessionárias por modelos de baixa cilindrada e scooters.

continua após publicidade .

Essa situação, conforme a entidade, deve se estender por mais alguns meses, já que nas últimas semanas de dezembro as fábricas param em razão das férias coletivas de fim de ano.

Vendas

As vendas de motos em novembro superaram em 15,8% o total do mesmo mês do ano passado, com 123,2 mil unidades emplacadas. Frente a outubro, o crescimento foi de 2,4%, levando o volume acumulado desde o início do ano para 1,23 milhão de motos, uma alta de 17,7% na comparação com os 11 primeiros meses de 2021.

continua após publicidade .

De acordo com o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, a tendência é de o mercado continuar aquecido no ano que vem. "Muitos brasileiros encontram no modal um veículo ágil, de custo de manutenção mais em conta e com maior facilidade de aquisição", comenta o executivo.

A expansão dos serviços de entrega (delivery) na pandemia também alavancou o mercado de motos.