Produção de motos recua 7,8% em abril contra abril de 2021, mostra Abraciclo

A produção de motos caiu 7,8% no mês passado frente a abril de 2021. Na comparação com março, a queda foi de 17,4% no mês passado, quando 112,7 mil motocicletas foram fabricadas. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pela Abraciclo, entidade que representa as montadoras de veículos de duas rodas, instaladas no polo industrial de Manaus.

Desde o início do ano, o setor montou 439,8 mil motos, com crescimento de 22,3% sobre os quatro primeiros meses do ano passado.

Segundo, o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, as fábricas seguem cumprindo o planejamento de produção anual.

"Com isso, mantemos nossa expectativa de produzir 1,29 milhão de unidades em 2022", afirma o executivo, ao reforçar a previsão de crescimento de 7,9% da produção de motos neste ano.