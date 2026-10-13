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Produção de motos cresce 10,4% e tem melhor setembro em 15 anos, mostra Abraciclo

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção de motos teve crescimento de 10,4% na comparação do mês passado com setembro de 2025, chegando a 186,8 mil unidades. Foi o melhor resultado para o mês desde 2011. Por outro lado, frente a agosto, o volume representa uma queda de 8,5%.

O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 13, pela Abraciclo, entidade que representa as montadoras de motocicletas do polo industrial de Manaus (AM), onde está concentrada quase toda a produção nacional do veículo. Nos nove primeiros meses do ano, 1,65 milhão de motocicletas foram produzidas, com alta de 9,9% em relação ao mesmo período de 2025. O número deste ano é o melhor desde 2008.

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As vendas de motos no mês passado, de 205,1 mil unidades, recuaram 0,4% na comparação com setembro de 2025 e ficaram praticamente no mesmo nível de agosto, com leve queda de 0,1% nesta comparação. Desde o início do ano, 1,78 milhão de motocicletas foram vendidas no País, um volume recorde que supera em 10,5% o total dos nove primeiros meses do ano passado.

Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o mercado vem sendo impulsionado por lançamentos, além do crescimento da demanda, dada a busca de brasileiros por veículos mais econômicos e pela expansão dos serviços de entrega (delivery).

"A motocicleta ganha espaço como alternativa de mobilidade ágil, econômica e acessível, reduzindo custos, tempos de deslocamento e contribuindo para a geração de renda de milhões de brasileiros", comenta Bento.

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