Produção de energia eólica offshore tem potencial de US$ 200 bi, diz ministro

Da Redação

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, estimou nesta quarta-feira, 18, que a energia eólica offshore tem potencial de geração de 700 gigawatts de energia, com potencial de atingir US$ 200 bilhões, e que a produção de hidrogênio verde de diversas fontes, como eólica e solar, entre outras, de US$ 100 bilhões. "Seremos país exportador de energia e de combustíveis", disse durante a abertura do Congresso Mercado Global de Carbono - descarbonização e investimentos verdes, que ocorre no Rio de Janeiro. "Temos possibilidade de instalar 50 Itaipus no mar. É um pré-sal azul", acrescentou.

Durante a apresentação, Leite criticou a atuação de governos anteriores em relação às ações de meio ambiente.

"Ao contrário dos governos anteriores, que só culpavam e multavam, o nosso quer gerar empregos e fazer ações importantes em todo o Brasil", enfatizou o ministro.