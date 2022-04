Produção de aço bruto cresce 4,9% em um ano, mostra Aço Brasil

Da Redação

A produção de aço bruto chegou a 2,946 milhões de toneladas em março de 2022, alta de 4,9% em um ano, informou nesta terça-feira, 26, o Instituto Aço Brasil. As vendas internas tiveram queda de 12,1% em março deste ano ante o mesmo período de 2021, para 1,834 milhão toneladas. Já o consumo aparente ficou em 2,079 milhões de toneladas em março de 2022, queda de 14,2% em um ano.

O Aço Brasil manteve a expectativa de aumento de 2,2% na produção em 2022, para 36,970 milhões de toneladas.

As vendas internas devem crescer 2,5% em 2022, para 23,009 milhões/toneladas e o consumo aparente deve avançar 1,5% neste ano, para 26,879 milhões de toneladas.

O presidente do Conselho Diretor da entidade, Marcos Faraco (da Gerdau), disse que o Brasil não pode ser destino de desvio de comércio mundial e que o boom da crise energética no mundo chega ao País com o custo do carvão.

Segundo ele, os preços das matérias-primas e insumos energéticos colocam pressão sobre a produção. O aço, no entanto, não pode ser responsabilizado pelo aumento da inflação e não é o ponto central do avanço.