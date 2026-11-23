A Petrobras projeta que sua produção comercial de óleo e gás chegará a 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2027, avançando para um nível de 3,2 milhões de boed de 2028 a 2031, segundo o Plano de Negócios 2027-2031 (PN 2027-31) divulgado nesta segunda-feira, 23. As projeções anuais têm margem de variação de 4%, para mais ou para menos.

Apenas a produção de óleo e LGN deve alcançar e sustentar o nível de 2,9 milhões de barris por dia (bpd) no horizonte do plano, um incremento na média diária de 200 mil a 300 mil bpd em relação ao plano anterior. Segundo a estatal, o volume levará a companhia a "um patamar de produção sem precedentes em sua história".

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Para atingir essa meta, o PN 2027-31 prevê a entrada em operação de nove novos sistemas de produção e cerca de 50 projetos complementares no quinquênio, além de melhor gestão de reservatórios e aumento da capacidade das unidades já em operação.

Dos nove sistemas previstos até 2031, oito já estão contratados e um está em fase de contratação. Outros nove projetos de produção estão planejados para depois de 2032.

Para a reposição de reservas, a Petrobras estima destinar US$ 10 bilhões a atividades exploratórias no quinquênio. O montante inclui a perfuração de cerca de 50 poços em áreas da Margem Equatorial, das Margens Sul e Sudeste e em demais bacias no Brasil e no exterior.

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A companhia projeta ainda uma média do Custo Total do Petróleo Produzido (CTPP) de US$ 31 por barril de óleo equivalente no período - indicador que engloba custo de extração, participações governamentais e depreciação, depleção e amortização (DD&A).

Já o descomissionamento de sistemas de produção maduros demandará investimentos de cerca de US$ 11 bilhões até 2031. A cifra representa uma alta de 13,40% ante US$ 9,7 bilhões no PN 2026-2030.