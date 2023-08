Produção agroindustrial recua 1,2% no 1º semestre, diz FGV Agro; no ano, deve cair 0,6%

A produção agroindustrial recuou 1,2% no primeiro semestre deste ano na comparação com igual período do ano passado, mostrou pesquisa mensal sobre a agroindústria da FGV Agro. Na avaliação da instituição, a queda do o Índice de Produção Agroindustrial, chamado de PIM Agro, na primeira metade do ano decorre do recuo de 5,2% no segmento de produtos não alimentícios, o que inclui insumos agropecuários, produtos têxteis e produtos florestais.

Em contrapartida, o desempenho do segmento de produtos alimentícios e bebidas foi 2,2% superior na mesma base comparativa.

No segmento de produtos não alimentícios, a redução do indicador foi puxada pela queda em insumos agropecuários (17,2%), produtos têxteis (5,1%) e produtos florestais (4,1%), que foram parcialmente compensados pela alta de 12% no segmento de biocombustíveis e de 2,6% em fumo.

"O desempenho da economia brasileira no segundo trimestre de 2023 foi pior do que nos primeiros três meses do ano, o qual foi beneficiado, sobretudo, pelo bom resultado da agropecuária nacional. A produção agroindustrial, principalmente, de produtos não alimentícios segue o mesmo ritmo da economia brasileira. Com isso, o setor ainda não conseguiu entrar em uma trajetória de crescimento", observou a FGV na pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 21.

A FGV Agro destacou que, apesar da contração da atividade da agroindústria, o setor de alimentos e bebidas mostra "maior resiliência" que a indústria de transformação e a indústria em geral, que recuaram 1,3% e 0,3% no período, respectivamente.

"O setor de produtos alimentícios, por sua vez, teve um primeiro semestre melhor, beneficiado, sobretudo, pela super safra brasileira e a consequente desaceleração da inflação dos alimentos, o que impactou positivamente a produção desse setor. Assim como a indústria de transformação, a agroindústria conta com condições que impedem uma maior retomada como, por exemplo, a elevada taxa de juros e, naturalmente, o elevado patamar de endividamento e inadimplência das famílias", comentou a instituição.

Em junho, o PIM Agro ficou 1,2% menor que maio e 1,1% inferior ao registrado em igual mês do ano passado, segundo a FGV. "Vale ressaltar que a redução da produção da Agroindústria, no mês, foi ligeiramente mais suave do que a observada na Indústria de Transformação, que caiu -1,5%, na mesma base de comparação", ponderou a FGV Agro.

Para o acumulado do ano, a FGV Agro estima queda de 0,6% no PIM Agro em relação a 2022. "Por trás desse cenário, há uma economia dando sinais de desaceleração, após um robusto 1º trimestre puxado pelo agro, e a apreciação do real", observou a instituição.

No ano, a produção industrial do segmento de produtos não alimentícios deve recuar 4,3%, enquanto o setor de produtos alimentícios e bebidos tende a crescer 2,8%.

"Com o arrefecimento da inflação, o maior aquecimento no mercado de trabalho e com o ciclo de redução dos juros (o que deve reduzir o endividamento e a inadimplência das famílias), a produção de alimentos e bebidas deverá ser favorecida no segundo semestre", prevê a FGV Agro.