Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Procter & Gamble tem queda no lucro do 4º trimestre fiscal

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 08:48:00 Editado em 29.07.2026, 08:58:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Procter & Gamble (P&G) registrou queda no lucro no quarto trimestre fiscal, pressionada por custos mais altos e pela fraqueza das vendas. A fabricante do creme dental Crest e do xampu Pantene também apresentou projeções abaixo do esperado para o ano fiscal em curso, com estimativas de lucro e receita inferiores às previsões de Wall Street.

O CEO Shailesh Jejurikar disse que o último ano foi marcado por um ambiente geopolítico e econômico desafiador e que a companhia espera manutenção da volatilidade. Ainda assim, afirmou que a P&G pretende avançar em suas principais métricas financeiras, com uma estratégia focada em oferecer produtos melhores a um valor superior. Segundo ele, os investimentos serão financiados por um programa de produtividade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Estamos ganhando tração com os consumidores e estamos animados com as oportunidades de longo prazo à frente", disse Jejurikar.

O lucro do trimestre somou US$ 3,04 bilhões, ou US$ 1,26 por ação, ante US$ 3,62 bilhões, ou US$ 1,48 por ação, um ano antes. A queda foi atribuída ao aumento das despesas de vendas, gerais e administrativas, que mais do que compensou uma leve alta nas vendas.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,43, acima da estimativa de US$ 1,41, segundo analistas consultados pela FactSet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As vendas cresceram 2%, para US$ 21,2 bilhões, abaixo do consenso de US$ 21,38 bilhões. A empresa atribuiu a alta a efeitos cambiais e de arredondamento.

As vendas orgânicas, que excluem aquisições, desinvestimentos e variações cambiais, ficaram estáveis. O indicador avançou em beleza, mas recuou em saúde e na divisão de cuidados com bebês, feminino e cuidados para a família.

Para o ano fiscal, a P&G prevê lucro ajustado por ação de estabilidade a alta de 3%, em cerca de US$ 7 no ponto médio, abaixo da projeção de US$ 7,02.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa estima um impacto negativo de cerca de 56 centavos por ação no ano, devido a uma combinação de custos mais altos de matérias-primas, energia e transporte, além de maior despesa líquida com juros e câmbio desfavorável.

A companhia projeta crescimento de vendas de 1% a 3% no ano, o que implica receita de cerca de US$ 88,77 bilhões no ponto médio. O consenso aponta para US$ 89,4 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
4º trimestre fiscal balanço Procter & Gamble
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV