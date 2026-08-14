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ECONOMIA

Processo de reciprocidade a tarifas dos EUA demanda oitiva de interessados, diz Durigan

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 14, que o processo de reciprocidade às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros demanda oitiva de interessados e que o governo sempre tem muita cautela ao utilizar a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso. "O processo de reciprocidade, num país que é sério e que quer ouvir quem é afetado pela reciprocidade, demanda oitiva de eventuais interessados e eventuais impactados por uma medida de reciprocidade que pode vir ou não a ser adotada no futuro", disse.

O Brasil iniciou o processo da lei de reciprocidade na quinta-feira, 13, mas a avaliação é que o processo será demorado e feito com calma pra evitar danos ainda maiores a própria economia brasileira, como explicou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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"Lembrando que essa lei de reciprocidade foi aprovada com unanimidade no Congresso e a gente tem sempre muita cautela e muita responsabilidade para manejá-la", completou Durigan.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/LEI DA RECIPROCIDADE/DURIGAN
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