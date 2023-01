Problema na Americanas se arrasta por cerca de 7 a 9 anos, diz Sergio Rial

Talita Nascimento e Altamiro Silva Junior (via Agência Estado)

O agora ex-CEO da Americanas, Sergio Rial, disse nesta quinta-feira, 12, que o problema que resultou em R$ 20 bilhões em inconsistências no balanço da empresa se arrasta por cerca de 7 a 9 anos. Rial participa de uma reunião fechada com clientes do BTG Pactual.

Ele afirmou também que a companhia vai precisar de capital e que, para isso, os acionistas de referência já foram contactados e eles têm mostrado comprometimento com a varejista.

Rial afirmou que a inconsistência no balanço se relaciona a "risco sacado que não era lançado como dívida".

"Os R$ 20 bilhões são a melhor estimativa do que vimos em 9 dias, não chancelados por auditoria", acrescentou o executivo.

Segundo ele, essas incongruências na maneira de reportar a "conta fornecedores" não são um problema apenas da Americanas, mas se arrastam desde os anos 90 no setor, por conta de diferentes formas de reportar essa rubrica.