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ECONOMIA

'Problema foi de excesso, e não de falta de informação do Copom', diz Galípolo

Escrito por Marianna Gualter, Célia Froufe e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 13:02:00 Editado em 25.06.2026, 13:13:19
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O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira, 25, que o problema na comunicação da reunião de junho do Comitê de Política Monetária (Copom) foi de excesso, e não de falta de informação.

"É um caso particular de uma incompreensão, um ruído que foi gerado a partir daquele parágrafo que decorre da tentativa de explicar uma série de coisas em um espaço que é muito apertado, muito conciso do próprio comunicado", disse Galípolo, que participa de entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

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"A responsabilidade, se o parágrafo não conseguiu transmitir aquilo que queríamos em um espaço conciso, é absolutamente minha aqui", acrescentou o banqueiro central, que observou que o comunicado apresenta o que é consenso no colegiado.

Galípolo frisou que não há nenhum tipo de mudança do ponto de vista da política monetária e disse que a discussão que pode ficar é sobre o nível de detalhamento dado no comunicado. "Talvez seja mais pertinente realmente a gente deixar os nossos comunicados mais concisos e reservar explicações como essa para a ata."

O banqueiro central ponderou que a decisão de cortar a Selic em 0,25 ponto porcentual foi apontada pela maioria dos participantes do Questionário pré-Copom (QPC) como a que deveria ser tomada. Mencionou também que na data da reunião a curva de juro precificava mais de 20 pontos de corte.

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